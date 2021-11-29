Гинцбург призвал внести вакцину от COVID-19 для подростков в календарь прививок

Новый препарат «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») для детей от 12 до 17 лет зарегистрировали в России 24 ноября. Он создан на той же платформе, что и «Спутник V», но действующего вещества в составе в пять раз меньше. Эта вакцина тоже состоит из двух компонентов, которые надо вводить с разницей в 21 день.