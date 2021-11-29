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26 минут назад

Гинцбург призвал внести вакцину от COVID-19 для подростков в календарь прививок

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал внести подростковую вакцину от коронавируса «Спутник М» в календарь прививок, передает РИА «Новости».

Гинцбург призвал внести вакцину от COVID-19 для подростков в календарь прививок
Фото: ТАССТАСС

«Я считаю, что она обязательна, чтобы ее внести в национальный календарь прививок», - заявил Гинцбург.

Новый препарат «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») для детей от 12 до 17 лет зарегистрировали в России 24 ноября. Он создан на той же платформе, что и «Спутник V», но действующего вещества в составе в пять раз меньше. Эта вакцина тоже состоит из двух компонентов, которые надо вводить с разницей в 21 день.

Названы сроки создания российской вакцины от штамма «омикрон»

Первые партии препарата уже готовы, сейчас они проходят контроль качества. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, ввод вакцины в гражданский оборот планируется примерно через три недели. Глава Минздрава подчеркнул, что препарат прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность.

Общество,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,РИА Новости,
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