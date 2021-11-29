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13 минут назад

Глава РФПИ назвал сроки создания вакцины от «омикрон»-коронавируса

Модифицированную под новый штамм коронавируса — «омикрон» — вакцину «Спутник V» выпустят к 20 февраля 2022 года. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте препарата со ссылкой на слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Названы сроки создания российской вакцины от штамма «омикрон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Институте Гамалеи считают, что "Спутник V и Лайт" нейтрализуют "омикрон", так как они обладают наибольшей эффективностью. В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», — сказал Дмитриев.

Раскрыта опасная способность «омикрон»-штамма

Глава РФПИ также заявил, что новый штамм и другие мутации COVID-19 являются «результатом неравенства вакцин».

«Мы выступаем за различные подходы к вакцинам и необходимость совместной работы их производителей. Комбинации препаратов, впервые разработанных Sputnik, являются ключом к борьбе с мутациями», — подчеркнул Дмитриев.

Общество,Российский фонд прямых инвестиций,ИА Sputnik,
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