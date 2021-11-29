Названы сроки создания российской вакцины от штамма «омикрон»

«В Институте Гамалеи считают, что "Спутник V и Лайт" нейтрализуют "омикрон", так как они обладают наибольшей эффективностью. В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», — сказал Дмитриев.