Стало известно о свадьбе Градского незадолго до смерти

Александр Градский женился на своей давней спутнице Марине Коташенко за месяц до смерти, пишет «Московский комсомолец».

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Таким образом, Коташенко сможет рассчитывать на наследство музыканта на законных основаниях.

Градский и его последняя возлюбленная были вместе 17 лет, у пары родились сыновья Александр (2014) и Иван (2018).

До последнего времени отношения Градского и Коташенко не были оформлены официально. Однако после перенесенного коронавируса состояние здоровья музыканта резко ухудшилось, и он принял решение жениться на матери своих младших детей, чтобы в случае его смерти она не осталась без прав на наследство. Примерно месяц назад брак между Градским и Коташенко все-таки был зарегистрирован.