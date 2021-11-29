Стало известно о свадьбе Градского незадолго до смерти

Александр Градский женился на своей давней спутнице Марине Коташенко за месяц до смерти, пишет «Московский комсомолец».
Таким образом, Коташенко сможет рассчитывать на наследство музыканта на законных основаниях.
Градский и его последняя возлюбленная были вместе 17 лет, у пары родились сыновья Александр (2014) и Иван (2018).
До последнего времени отношения Градского и Коташенко не были оформлены официально. Однако после перенесенного коронавируса состояние здоровья музыканта резко ухудшилось, и он принял решение жениться на матери своих младших детей, чтобы в случае его смерти она не осталась без прав на наследство. Примерно месяц назад брак между Градским и Коташенко все-таки был зарегистрирован.
Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома.