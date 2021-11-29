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Стало известно о свадьбе Градского незадолго до смерти

Вероника Полынина
18 минут назад

Александр Градский женился на своей давней спутнице Марине Коташенко за месяц до смерти, пишет «Московский комсомолец».

Стало известно о свадьбе Градского незадолго до смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, Коташенко сможет рассчитывать на наследство музыканта на законных основаниях.

Градский и его последняя возлюбленная были вместе 17 лет, у пары родились сыновья Александр (2014) и Иван (2018).

До последнего времени отношения Градского и Коташенко не были оформлены официально. Однако после перенесенного коронавируса состояние здоровья музыканта резко ухудшилось, и он принял решение жениться на матери своих младших детей, чтобы в случае его смерти она не осталась без прав на наследство. Примерно месяц назад брак между Градским и Коташенко все-таки был зарегистрирован.

Семья Градского проигнорировала последнее желание музыканта

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома.

Общество,Марина Коташенко,Александр Градский,Московский комсомолец,
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