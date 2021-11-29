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Семья Градского проигнорировала последнее желание музыканта

Елена Прошина
48 минут назад

Близкие умершего композитора Александра Градского предложили похоронить его не в том месте, где он завещал. Как сообщает StarHit, композитор хотел, чтобы его похоронили рядом с родителями на Кузьминском кладбище.

«Александра Борисовича похоронят на Ваганьковском кладбище», — сообщил источник издания.

Накануне появилась информация, что Градского похоронят рядом с родителями — отмечалось, что такой была последняя воля музыканта. Предположительно, близкие могли изменить свое решение, либо же сведения оказались недостоверными.

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. За несколько дней до этого он жаловался на самочувствие, однако тогда госпитализация не потребовалась.

Прощание с артистом состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в 11:00 по московскому времени.

Ранее дети Градского Даниил и Мария обратились к СМИ с просьбой уважать траур по их отцу. Они вспоминают его как «удивительного, талантливого, чуткого и замечательного папу, человека, в котором умещалась целая вселенная».

Общество,Видео,Александр Градский,
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