Семья Градского проигнорировала последнее желание музыканта

Близкие умершего композитора Александра Градского предложили похоронить его не в том месте, где он завещал. Как сообщает StarHit, композитор хотел, чтобы его похоронили рядом с родителями на Кузьминском кладбище.
«Александра Борисовича похоронят на Ваганьковском кладбище», — сообщил источник издания.
Накануне появилась информация, что Градского похоронят рядом с родителями — отмечалось, что такой была последняя воля музыканта. Предположительно, близкие могли изменить свое решение, либо же сведения оказались недостоверными.
Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. За несколько дней до этого он жаловался на самочувствие, однако тогда госпитализация не потребовалась.
Прощание с артистом состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в 11:00 по московскому времени.
Ранее дети Градского Даниил и Мария обратились к СМИ с просьбой уважать траур по их отцу. Они вспоминают его как «удивительного, талантливого, чуткого и замечательного папу, человека, в котором умещалась целая вселенная».