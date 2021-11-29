Почему Градский ходил только в черном

Музыкант и певец Александр Градский в своем последнем интервью рассказал, почему предпочитал в одежде только черный цвет и всегда носил очки. Историей своего стиля он поделился с «Экспресс-газетой».

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«Когда-то придумал черные очки, чтобы скрыть свои внутренние ощущения и закрыться», – объяснял выбор артист.

Кроме того, Градский признавался, что его сильно раздражают мужчины, которые слишком следят за своей внешностью.

Самому Градскому, по его словам, хватало просто помыть голову, причесаться и почистить зубы. Но «наводить марафет» он никогда не собирался. Поэтому певец очень не любил женственных мужчин. Он был убежден, что если мужчина – красавец, то с большой вероятностью ведет себя «как баба».

Вместе с тем Градский отмечал, что в годы его молодости эталоном мужской красоты считался Ричард Гир – по этому актеру «сходили с ума» все женщины. Зато, по мнению артиста, Джонни Депп никогда «красавцем» не считался. При этом музыкант без стеснения считал себя таковым – когда был молод.

«Вот если бы сейчас я был тем, каким в 35 лет, и выскочил в телевизор, то был бы не хуже многих наших смазливых мужиков-звезд», – обращал внимание Градский.