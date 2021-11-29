Главу Минкурортов Крыма шокировали фото трехзвездочного отеля

«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть? Подставляют и владельцев отелей, хотя их вина тоже есть — в доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно», — написал в своем Facebook министр.