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Главу Минкурортов Крыма шокировали фото трехзвездочного отеля

Елена Прошина
22 минуты назад

Глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко раскритиковал «мошенников-классификаторов», которые присвоили некоторым отелям региона звездные категории. Возмущение чиновника вызвали фотографий, на которых запечатлены ужасные условия местных гостиниц: старые матрасы, ободранная плитка и неотремонтированные душевые.

Главу Минкурортов Крыма шокировали фото трехзвездочного отеля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть? Подставляют и владельцев отелей, хотя их вина тоже есть — в доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно», — написал в своем Facebook министр.

Волченко отметил, что за подобную классификацию «мошенникам» предстоит административная ответственность, а после и оценка действий со стороны правоохранителей. И хоть меры против недобросовестных оценщиков примут, самым неприятным последствием являются отрицательные эмоции отдыхающих и имиджевые потери для Крыма в целом.

Напомним, что ранее в Крыму туристки решили посетить кафе в одних купальниках, чем возмутили остальных гостей заведения и пользователей интернета. В комментариях к публикации в соцсетях люди отметили, что местным жителям приходится «несколько месяцев в году смотреть на таких туристов», а приезжих обвинили в отсутствии воспитания.

Общество,Вадим Волченко,
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