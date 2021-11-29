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Названы необычные симптомы омикрон-штамма

Мария Иванова
30 минут назад

Южноафриканский врач Анжелика Кутзи, первой предупредившая правительство об омикрон-штамме коронавируса, рассказала, что симптомы нового варианта необычны, но легки. Об этом сообщает The Telegraph.

Названы необычные симптомы омикрон-штамма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Кутзи, она впервые заподозрила появление нового штамма, когда в начале ноября ее пациенты в Претории начали сдавать положительные анализы на COVID-19, при этом не имея привычных симптомов.

По словам медика, среди них оказались молодые люди разного происхождения и разной этнической принадлежности с жалобами на сильную утомляемость, а также шестилетняя девочка с температурой и очень высоким пульсом. Ни у кого из них не было потери вкуса или обоняния. Девочке стала лучше спустя два дня болезни. Около половины из этих пациентов не были вакцинированы.

«Их симптомы так сильно отличались и были такими незначительными по сравнению с теми, что я лечила раньше», - отметила Кутзи.

По ее словам, в общей сложности около двух десятков ее пациентов дали положительный результат на COVID-19 с симптомами нового варианта. За исключением присутствия небольших симптомов этих пациентов можно назвать здоровыми, подчеркнула врач. Она предположила, что новый штамм может вызвать тяжелую форму заболевания у пожилых непривитых людей.

Из-за распространения в Южной Африке омикрон-штамма коронавируса Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Эта мера распространяется на иностранцев, живущих в Гонконге и перечисленных африканских странах, а также на иностранцев, которые побывали там в течение десяти дней перед планируемым въездом в РФ.

Новый штамм коронавируса, выявленный в странах на юге Африки, содержит 32 мутации, ученые опасаются, что это повышают его заразность и устойчивость к вакцинам.

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