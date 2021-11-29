«Спрашиваю о Путине»: россиянка назвала главные вопросы иностранцев

Россиянка, которая более 10 лет живет за границей, рассказала, какие вопросы ей чаще всего задают иностранцы. В первую очередь они интересуются личностью Владимира Путина, рассказала автор канала на Яндекс.Дзен "Как это будет сказать по-…?".

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Анастасия училась в Германии и Португалии и давно обратила внимание, что если рассказать в зарубежной компании о своем происхождении, то "точно не будешь обделена вниманием". Однако большую часть вопросов, которые задают иностранцы, она сочла "не самыми умными".

Так, иностранцы спрашивают о наиболее распространенных стереотипах: медведях на улицах или распитии водки вместо воды. При этом, по словам Анастасии, в первую очередь жителей других стран интересует президент России Владимир Путин. Девушка отметила, что за границей ее буквально атаковали вопросами о лидере государства.

"Первое, о чем они сразу начинают спрашивать, - так это о Путине. Когда они узнают, что я работала в правительстве Москвы и на одном из мероприятий сидела рядом с Путиным, то начинаются шутки про шпионов", - написала автор блога.