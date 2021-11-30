В России выявлено 32 648 случаев коронавируса

За последние сутки в России было выявлено 32 648 новых случаев коронавирусной инфекции, 6,9% из которых не имели клинических проявлений. Об этом сообщает оперштаб.
Наименьшие темпы прироста новых заражений за сутки в Калмыкии, в Алтае, а также в Москве, Тыве и Чукотском автономном округе.
За прошедшие сутки скончались 1 229 человек. Выздоровели за этот период 33 442 человека.
Всего за время пандемии в стране было зарегистрировано 9 636 881 случай заболевания в 85 регионах.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о вероятности распространения нового опасного штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне.
В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 под названием «омикрон», который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.