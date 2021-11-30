В России выявлено 32 648 случаев коронавируса

За последние сутки в России было выявлено 32 648 новых случаев коронавирусной инфекции, 6,9% из которых не имели клинических проявлений. Об этом сообщает оперштаб.

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Наименьшие темпы прироста новых заражений за сутки в Калмыкии, в Алтае, а также в Москве, Тыве и Чукотском автономном округе.

За прошедшие сутки скончались 1 229 человек. Выздоровели за этот период 33 442 человека.

Всего за время пандемии в стране было зарегистрировано 9 636 881 случай заболевания в 85 регионах.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о вероятности распространения нового опасного штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне.