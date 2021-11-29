Россиянам предсказали «искусственную яму» по COVID

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал «искусственную яму» по COVID-19 в России. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что число выявленных случаев COVID-19 снизится из-за уменьшения объемов ПЦР-тестирования после Нового года.
При этом Крючков подчеркнул, что в реальности после январских каникул может начаться подъем заболеваемости, а на фоне подготовки к новогодним праздникам в конце декабря также вероятна вспышка.
Нынешнее положение Крючков назвал «шатким равновесием». Врач отметил, что, если кривая заболеваемости и пойдет вниз, то это будет очень медленное падение, а уровень новых случаев заражения все равно будет высоким.