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Россиянам предсказали «искусственную яму» по COVID после Нового года

Елена Прошина
41 минуту назад

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал «искусственную яму» по COVID-19 в России. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что число выявленных случаев COVID-19 снизится из-за уменьшения объемов ПЦР-тестирования после Нового года.

Россиянам предсказали «искусственную яму» по COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Крючков подчеркнул, что в реальности после январских каникул может начаться подъем заболеваемости, а на фоне подготовки к новогодним праздникам в конце декабря также вероятна вспышка.

Нынешнее положение Крючков назвал «шатким равновесием». Врач отметил, что, если кривая заболеваемости и пойдет вниз, то это будет очень медленное падение, а уровень новых случаев заражения все равно будет высоким.

В России решили избавиться от термина «QR-код»

Напомним, что ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что четвертая волна коронавируса в России еще не падает, но выходит на плато. По его мнению, это происходит из-за того, что очередная «неиммунная» прослойка столкнулась с вирусом, а оставшиеся люди без иммунитета «растворились» среди вакцинированных и переболевших.
Общество,Николай Крючков,Lenta.ru,
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