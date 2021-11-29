Россиянам предсказали «искусственную яму» по COVID

Напомним, что ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что четвертая волна коронавируса в России еще не падает, но выходит на плато. По его мнению, это происходит из-за того, что очередная «неиммунная» прослойка столкнулась с вирусом, а оставшиеся люди без иммунитета «растворились» среди вакцинированных и переболевших.