33 860 новых случаев COVID выявлено в РФ за сутки

33 860 новых случаев COVID-19 подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 9 604 233 человек.

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Лидерство по суточному приросту больных коронавирусом занимает Москва (+3434), на втором месте находится Московская область (+2236), на третьем — Санкт-Петербург (+2181). Четвертую и пятую строчку занимают Самарская (+941) и Воронежская (+751) области.

Наименьшие темпы прироста отмечены в Калмыкии (0,08%), Республике Алтай (0,14%), в Москве, Тыве и на Чукотке (0,18%).

Подтверждено еще 1209 смертей больных от коронавируса. Из них 93 зарегистрировано в Москве, 66 в Санкт-Петербурге, 58 — в Московской области. Общее число летальных исходов за время пандемии достигло 273 964.