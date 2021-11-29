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Умерла звезда «Угрюм-реки» Валентина Иванова

Елена Прошина
57 минут назад

Советская актриса Валентина Иванова, наиболее известная по роли в фильме «Угрюм-река», скончалась 22 ноября на 78-ом году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Театра имени Ермоловой.

Умерла актриса Валентина Иванова
Фото: Главная редакция литературно-драматических программ, 1984Главная редакция литературно-драматических программ, 1984

Театр выразил соболезнования семье актрисы. Причина смерти Ивановой не уточняется.

Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Окончила ГИТИС в 1968 году. Снялась в фильмах «Угрюм-река», где исполнила роль Нины Куприяновой, «Всегда на марше», «Андрей Колобов», Зеленая комната», «Лунные воды» и других.

В Ермоловском театре актриса начала играть еще до окончания обучения в театральном институте, с 1963 года, и за это время исполнила не один десяток ролей.

Напомним, что 28 ноября скончался народный артист России, музыкант и композитор Александр Градский. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как у ему стало плохо у себя дома.

Общество,Валентина Иванова,Александр Градский,
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