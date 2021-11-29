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Пока вы в маске: названы нетипичные симптомы омикрон-штамма COVID-19

Семён Капранов
13 минут назад

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Медики назвали нетипичные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Медики из ЮАР назвали нетипичные симптомы нового омикрон-штамма коронавируса. Их перечисляет SM-News. Так, при заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается только повышение температуры и упадок сил. Также у большинства пациентов наблюдается учащенный пульс.

Специалисты отмечают, что омикрон-штамм в первую очередь распространяется среди молодых людей. Напомним, что новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября.

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В ВОЗ предупредили, что перенесшие COVID-19 могут заболеть новым штаммом "омикрон"

Во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) заявили, что у ранее переболевших COVID-19 увеличивается риск повторного заражения при контакте с новым вариантом вируса "омикроном", передает РИА "Новости".

Как отметили в ВОЗ, более подробная информация появится "в ближайшие дни и недели". В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 под названием "омикрон", который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

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РБК: власти обсуждают новое название документа с QR-кодом

В правительстве обсуждают варианты названия документа, по которому привитые от COVID-19, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации россияне смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за пандемии, сообщает РБК со ссылкой на источники. По информации издания, власти намерены свести к минимуму использование термина "QR-код" в публичном пространстве из-за негативного отношения к нему граждан.

"QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как, например, флешка. С помощью QR-кода можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе", - рассказал собеседник РБК.

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В Приморье ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Постановление об обязательной вакцинации для жителей Приморья старше 60 лет подписала главный санитарный врач региона Татьяна Детковская, сообщает пресс-служба краевого правительства. Именно среди этой категории граждан фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и смертности.

"В структуре заболеваемости COVID-19 лица 60 лет и старше составили 23,5 процента. Среди умерших от коронавируса 74 процента - также граждане этой возрастной группы. При этом охват их вакцинацией составляет 28,5 процента", - объясняет Детковская.

Согласно документу, первым компонентом или однокомпонентной вакциной пожилым людям необходимо привиться до 25 декабря, вторым - до 25 января. Иначе они могут быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим.

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В новогодние праздники иммунолог Крючков спрогнозировал "искусственную яму" по COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал "искусственную яму" по коронавирусу в России. Об этом он заявил в беседе с "Лентой. ру". По словам специалиста, число выявленных случаев COVID-19 снизится из-за уменьшения объемов ПЦР-тестирования В реальности после январских каникул, указал Крючков, может начаться подъем заболеваемости Иммунолог предсказывает новую вероятную вспышку коронавируса в России в конце декабря.

Крючков считает улучшение нынешней эпидемиологической ситуации "шатким временным равновесием". Он полагает, что на новогодних каникулах, заболеваемость может как уменьшиться, так и увеличиться.

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Общество,Николай Крючков,ВОЗ,РБК,РИА Новости,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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