Пока вы спали: черная среда на Украине и поглощение Европы ковидом

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Фото: Reuters Reuters

Украину ждет «черная среда»

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«Независимая газета» назвала 1 декабря, день, когда президент Украины Владимир Зеленский выступит с посланием к Верховной раде, «черной средой»: ранее Зеленский заявил о готовящемся в стране госперевороте и теперь должен будет объявить меры противодействия. Политический эксперт Андрей Головачев заявил о начале в стране масштабного политического противостояния, где в одном лагере – Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и бизнесмен Игорь Коломойский, а в другом - все остальные крупные бизнесмены.

Головачев считает, что после слов Зеленского о перевороте «кризис перешел в открытую форму непримиримой войны». Экс-депутат Верховной рады, лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко считает, что 1 декабря украинский президент введет в стране военное положение ради «контроля за СМИ» и предотвращения протестов.

Россиянам пообещали выгодные вклады

Во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам российских банков достигла максимума за два года - 7,16 процента. Эксперты, опрошенные «Известиями», отметили, что это все еще ниже инфляции и выразили уверенность, что ставки продолжат увеличиваться.

В 2020 году россияне активно забирали вклады из банков: за год объем депозитов физлиц сократился с 22,9 до 21,2 триллиона рублей, а сумма на текущих счетах выросла на четыре триллиона рублей. В 2021-м срочные вклады «опустились на дно» из-за низких ставок. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахлер выразил уверенность, что вклады продолжат дорожать, но также посоветовал россиянам обратить внимание на среднесрочные облигации федерального займа (ОФЗ): они приносят доходность до 8,5 процента.

«Ковид поглощает Европу»

«Свободная пресса» перевела статью чешского автора Васко Колмайера, заявившего о «поглощении» Германии и Центральной Европы коронавирусом. Колмайер заявил, что в Германии фиксируется рекордное количество новых случаев ковида: в конце ноября в стране фиксировали более 75 тысяч новых заболевших (по сравнению с предыдущим рекордом в 45 333 от 7 января).

24 ноября в Австрии отчитались о 15 365 новых случаях заболевания. Это превысило предыдущий рекорд страны более чем на 60 процентов. В Чехии в тот же день сообщили о 25 949 новых инфицированных. Это почти на 40 процентов больше рекорда в 17 773 случая, установленного в январе этого года.

Эксперты: с рынка РФ могут уйти почти 30 банков

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» пришли к выводу, что 29 российских банков (около восьми процентов от общего числа) могут покинуть российских рынок к октябрю 2022 года. Об этом рассказали «Известия».

Одной из причин возможного ухода банков эксперты назвали снижение прибыли, связанное с изменениями на рынке кредитования. Названия кредитных организаций, которые могут прекратить работу, в «Эксперт РА» не раскрывают. В агентстве подчеркнули, что в целом в зоне риска находится почти половина банков с низкими рейтингами.

В Думе готовят месть за незаконно оштрафованных водителей

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы для должностных лиц за незаконное привлечение водителей к административной ответственности. Как пишут «Известия», в большинстве фракций Думы поддерживают законопроект, внесенный Ярославом Ниловым и Дмитрием Свищевым.