О них мечтали, их покупали, коллекционировали и даже передавали по наследству. Важные вещи, которым не нашлось места в XXI веке.

1/11 Первый видеомагнитофон формата VHS был изобретен в Японии в 1976 году. Устройство отличалось простотой, надёжностью и относительно низкой стоимостью. С середины 80-х видеомагнитофоны стали появляться в СССР и стоили они огромных денег. В 90-е «видик» стал по-настоящему массовым продуктом. Всего, по оценкам JVC, в мире было продано свыше 900 миллионов видеоустройств, а число реализованных видеокассет исчислялось миллиардами. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Аудиокассета (компакт-кассета) была представлена публике в 1963 году корпорацией Philips. Несколько десятилетий она была одним из самых популярных аудионосителей в мире. Аудиокассеты в Советском Союзе оставались крайне дефицитным товаром до середины 80-х годов. Цена за одну аудиокассету у спекулянтов достигала 20-30 рублей. Фото: depositphotos.com 3/11 В 1963 году началась эпоха аудиомагнитофонов. Через 3 года Philips выпустила на рынок первый переносной экземпляр со встроенным радиоприемником. В даже США зародилась целая субкультура «Бумбокса», которая достигла своего апогея в 1989 году. Но уже в начале XXI века производство магнитофонов полностью прекратилось. Фото: depositphotos.com 4/11 Карты и путеводители долгое время оставались главными помощниками туристов и путешественников. Первые прообразы путеводителя («дорожники») появились еще в Древнем Риме. Эти книги содержали описания знаковых мест и удобных маршрутов для торговцев и путешественников. Сейчас бумажные путеводители и карты вытесняются электронными устройствами. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Эра портативных аудиоплееров началась в 1979 году, когда японская компания Walkman выпустила компактное изделие, которое было чуть больше аудиокассеты и спокойно помещалось в руке. Новинка сразу стала хитом, особенно среди молодежи. С развитием технологий аудиоплееры практически вышли из употребления. Их функцию на себя взяли смартфоны. Фото: Reuters 6/11 Первый советский киносъёмочный аппарат «Пионер» для кинолюбителей появился в 1941 году. Настоящий бум индустрия пережила после появления формата VHS и изобретения видеокамеры. В 1992 году на российском телевидении в эфир вышла телепередача «Сам себе режиссёр», где демонстрировали смешные любительские видеоролики. Фото: РИА Новости 7/11 Дешевые любительские фотоаппараты-«мыльницы» появились в России в начале 90-х годов. Эти фотокамеры были сделаны из пластика, снаряжались недорогой 35-миллиметровой пленкой и были крайне просты в обслуживании. У людей наконец-то появилась возможность делать фото без каких-либо специальных знаний о фотосъемке. Сейчас любительские фотоаппараты постепенно исчезают из оборота, а их место занимают смартфоны и мобильная фотография. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 В СССР таксофоны устанавливались в городах и в некоторых крупных сельских населённых пунктах, в основном, в отделениях связи. Стоимость местного телефонного звонка составляла 2 копейки. По состоянию на ноябрь 2020 года, в Санкт-Петербурге работало 399 таксофонов, летом 2021 года все они были отключены. Фото: РИА Новости 9/11 В СССР практически в каждой советской квартире был ковер. Советские граждане вешали на стены ковры, чтобы скрыть недостатки отделки и придать жилью уют. Ковры ручной работы из южных республик СССР считались признаком достатка и даже передавались по наследству. Их цена начиналась от 150 рублей и могла доходить до 800 рублей. В 2000-е ковры в квартирах стали считаться пережитком и признаком дурного вкуса. Фото: РИА Новости 10/11 Первые упоминания о портсигарах относятся к XVII веку. В то время портсигары использовались состоятельными людьми, с целью демонстрации достатка владельца. В СССР портсигар был одной из официальных наград страны. С середины 1950-х годов из массового производства портсигары начинает вытеснять обычная картонная пачка. В 90-е зарубежная картонная упаковка из-под сигарет на короткое время даже стала предметом гордости у курильщиков. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 В 1971 году фирмой IBM была создана первая в мире магнитная дискета, которая позволяла записывать и хранить цифровые данные объемом 80 Кб. Считывание или запись данных с дискет производилось посредством специального устройства — дисковода. Дискеты имели массовое распространение с 1970-х до конца 1990-х годов. В конце XX века они начали уступать более ёмким оптическим дискам CD-R и CD-RW, а в XXI веке – более удобным флеш-накопителям. Фото: depositphotos.com

Первый видеомагнитофон формата VHS был изобретен в Японии в 1976 году. Устройство отличалось простотой, надёжностью и относительно низкой стоимостью. С середины 80-х видеомагнитофоны стали появляться в СССР и стоили они огромных денег. Отечественный аппарат «Электроника ВМ-12» оценивался в советских 1200 рублей (среднемесячная зарплата рабочих и служащих в СССР в 1985 году составляла 190 рублей). В 90-е «видик» стал по-настоящему массовым продуктом. По всей стране открывались пункты видеопроката, а рынки были завалены пиратскими копиями голливудских блокбастеров. Закат эры VHS наступил в 2003 году, когда прокат фильмов на DVD превысил прокат VHS-кассет. Всего, по оценкам JVC, в мире было продано свыше 900 миллионов видеоустройств, а число реализованных видеокассет исчислялось миллиардами.

Видео дня

Аудиокассета (компакт-кассета) была представлена публике в 1963 году корпорацией Philips. Несколько десятилетий она была одним из самых популярных аудионосителей в мире. В СССР первый магнитофон под компакт-кассету появился в 1969 году. Аудиокассеты в Советском Союзе оставались крайне дефицитным товаром до середины 80-х годов. Цена за одну аудиокассету у спекулянтов достигала 20-30 рублей. После распада СССР в России начался бум кассетной индустрии. При этом основной популярностью пользовались пиратские издания.

В 1963 году началась эпоха аудиомагнитофонов. Уже через 3 года Philips выпустила на рынок первый переносной экземпляр со встроенным радиоприемником. В 1979 году стереомагнитолы вышли на улицу, став непременным атрибутом жизни афроамериканцев из бедных кварталов американских мегаполисов. Так в США зародилась целая субкультура «Бумбокса», которая достигла своего апогея в 1989 году. В 1990-е годы, по мере развития цифровых носителей звука, спрос на кассетные магнитофоны стремительно упал. В первое десятилетие XXI века производство магнитофонов полностью прекратилось.

Карты и путеводители долгое время оставались главными помощниками туристов и путешественников. Первые прообразы путеводителя («дорожники») появились еще в Древнем Риме. Эти книги содержали описания знаковых мест и удобных маршрутов для торговцев и путешественников. Сейчас бумажные путеводители и карты вытесняются электронными устройствами.

Эра портативных аудиоплееров началась в 1979 году, когда японская компания Walkman выпустила компактное изделие, которое было чуть больше аудиокассеты и спокойно помещалось в руке. Новинка сразу стала хитом, особенно среди молодежи. За 1980-е годы только в Японии разработали 80 моделей Walkman, а количество выпущенных Sony плееров превысило 350 миллионов. 1 июля 1984 года был создан первый портативный CD-плеер. В конце 20 века начинается цифровизация портативных аудиоустройств. Первый MP3-плеер выпущен на рынок в 1996 году. В октябре 2001 года компания Apple представила iPod первого поколения. С развитием технологий аудиоплееры практически вышли из употребления. Их функцию на себя взяли смартфоны.

Первый советский киносъёмочный аппарат «Пионер» для кинолюбителей появился в 1941 году. Камера была рассчитана на 17,5-мм киноплёнку, получаемую разрезанием стандартной 35-мм киноплёнки вдоль, и совмещала функции кинокопировального аппарата и кинопроектора.

Настоящий бум индустрия пережила после появления формата VHS и изобретения видеокамеры. Новое устройство было гораздо удобнее кинокамеры и позволяло видеолюбителям записывать какие-то знаковые события практически в любых условиях. В 1992 году на российском телевидении в эфир вышла телепередача «Сам себе режиссёр», в основе которой лежала демонстрация любительского видео. С развитием технологий обычные любительские видеокамеры практически вышли из употребления. Их заменили смартфоны.

Дешевые любительские фотоаппараты-«мыльницы» появились в России в начале 90-х годов. Эти фотокамеры были сделаны из пластика, снаряжались недорогой 35-миллиметровой пленкой и были крайне просты в обслуживании. Проявкой и печатью фотографий занимались специальные фотоцентры. У людей наконец-то появилась возможность делать фото без каких-либо специальных знаний о фотосъемке. В 2000-х на смену аналоговой фотографии пришли недорогие цифровые фотокамеры. Сейчас любительские фотоаппараты постепенно исчезают из оборота, а их место занимают смартфоны и мобильная фотография.

Первые упоминания о платных телефонах, по которым мог поговорить любой желающий за определенную плату, появились еще в 1878 году. В 1889 году первый таксофон был установлен в Хартфордском банке. В СССР таксофоны устанавливались в городах и в некоторых крупных сельских населённых пунктах, в основном, в отделениях связи. Стоимость местного телефонного звонка составляла 2 копейки.

По состоянию на ноябрь 2020 года, в Санкт-Петербурге работало 399 таксофонов, летом 2021 года все они были отключены.

В СССР практически в каждой советской квартире был ковер. Эпоха ковров началась в 1960-е годы. Советские граждане вешали на стены ковры, чтобы скрыть недостатки отделки и придать жилью уют. Чаще всего их помещали между стеной и кроватью. Это помогало сохранить тепло и защищало от сырости. Ковры ручной работы из южных республик СССР считались признаком достатка и даже передавались по наследству. Их цена начиналась от 150 рублей и могла доходить до 800 рублей. В 2000-е ковры в квартирах стали считаться пережитком и признаком дурного вкуса.

Первые упоминания о портсигарах относятся к XVII веку. В то время портсигары использовались состоятельными людьми, с целью демонстрации достатка владельца. В СССР портсигары оформлялись в агитационной и милитаристской тематике. В 1927 году портсигар стал одной из официальных наград страны. С середины 1950-х годов из массового производства портсигары начинает вытеснять обычная картонная пачка. В 90-е зарубежная картонная упаковка из-под сигарет на короткое время даже стала предметом гордости у курильщиков.

В 1971 году фирмой IBM была создана первая в мире магнитная дискета, которая позволяла записывать и хранить цифровые данные объемом 80 Кб. Считывание или запись данных с дискет производилось посредством специального устройства — дисковода.