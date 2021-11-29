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Антиваксер умолял о вакцине перед смертью от COVID

Елена Прошина
24 минуты назад

54-летний антипрививочник из Великобритании перед смертью из-за осложнений от COVID-19 умолял врачей вколоть ему вакцину от коронавируса. Как рассказала его супруга в беседе с Daily Mail, он выступал против прививок, поскольку фармкомпании проводили опыты над животными — Глинн был большим любителем животных и веганом.

Антиваксер умолял о вакцине перед смертью от COVID
Фото: EPAEPA

«Он не хотел вакцину, потому что ее тестировали на животных. Он прочитал, что это делали и Pfizer-BioNTech, и Moderna, и Johnson & Johnson. Но он умолял о вакцине, когда уже находился в реанимации, прежде чем перейти на систему жизнеобеспечения. Врачи сказали, что было уже слишком поздно», — рассказала Эмма Стил.

Кроме того, женщина рассказала, что ей самой пришлось везти мужа в больницу из-за высокой загруженности скорой помощи. В медучреждении Глинн очень тяжело переносил заболевание и сильно мучался перед своей смертью, которая произошла 16 ноября, за два месяца до его 55-летия.

Общество,Johnson & Johnson,Daily Mail,
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