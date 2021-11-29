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ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться новым штаммом «омикрон»

Елена Прошина
28 минут назад

У людей, переболевших COVID-19, есть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Более точная информация по этому поводу будет доступна в ближайшее время. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться новым штаммом «омикрон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, новый штамм «омикрон» отличается от остальных. У людей, перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым вариантом коронавируса. В организации сообщили, что более точная информация по этому поводу будет предоставлена «в ближайшие дни и недели».

В ВОЗ подтвердили, что используемые сейчас ПЦР-тесты могут вычислять инфицирование штаммом «омикрон».

Ранее в организации заявили, что «омикрон» необходимо изучить более подробно, делать выводы об опасности этого варианта в сравнении с «дельта» еще рано. Представители ВОЗ также напомнили, что вакцины имеют решающее значение для снижения смертности и тяжести болезни.

В конце ноября специалисты сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. В ВОЗ провели чрезвычайное заседание, признали новую мутацию под названием «омикрон» и заявили, что этот штамм «вызывает озабоченность». Израиль, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из части африканских государств.

Общество,Наука и техника,ВОЗ,ЕС,РИА Новости,
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