ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться новым штаммом «омикрон»

У людей, переболевших COVID-19, есть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Более точная информация по этому поводу будет доступна в ближайшее время. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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По предварительным данным, новый штамм «омикрон» отличается от остальных. У людей, перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым вариантом коронавируса. В организации сообщили, что более точная информация по этому поводу будет предоставлена «в ближайшие дни и недели».

В ВОЗ подтвердили, что используемые сейчас ПЦР-тесты могут вычислять инфицирование штаммом «омикрон».

Ранее в организации заявили, что «омикрон» необходимо изучить более подробно, делать выводы об опасности этого варианта в сравнении с «дельта» еще рано. Представители ВОЗ также напомнили, что вакцины имеют решающее значение для снижения смертности и тяжести болезни.