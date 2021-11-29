Госдума отложила повсеместное введение QR-кодов

В Государственной Думе решили отложить повсеместное введение QR-кодов до следующего года. По предварительным оценкам, инициатива будет одобрена до 1 февраля. Об этом пишут «Ведомости».

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По информации издания, после первого чтения будет назначена рассылка инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок. Этот процесс займет около месяца. Только после него можно будет проводить второе чтение, оно состоится в январе. Как пояснил собеседник издания, пауза между вторым и третьим чтениями будет длиться меньше месяца — за это время в законопроект будут вносить только юридическо-технические правки. Законы о QR-кодах примут до 1 февраля.

Правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в учреждениях культуры, общественном транспорте и непродовольственных магазинах. В Кабмине сообщили, что это экстренная мера, на которую пришлось пойти из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19.