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Госдума отложила повсеместное введение QR-кодов

Елена Прошина
30 минут назад

В Государственной Думе решили отложить повсеместное введение QR-кодов до следующего года. По предварительным оценкам, инициатива будет одобрена до 1 февраля. Об этом пишут «Ведомости».

Госдума отложила повсеместное введение QR-кодов
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, после первого чтения будет назначена рассылка инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок. Этот процесс займет около месяца. Только после него можно будет проводить второе чтение, оно состоится в январе. Как пояснил собеседник издания, пауза между вторым и третьим чтениями будет длиться меньше месяца — за это время в законопроект будут вносить только юридическо-технические правки. Законы о QR-кодах примут до 1 февраля.

Правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в учреждениях культуры, общественном транспорте и непродовольственных магазинах. В Кабмине сообщили, что это экстренная мера, на которую пришлось пойти из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть инициативы о повсеместном введении QR-кодов в России на пленарном заседании 16 декабря. Некоторые региональные парламенты уже поддержали эти законопроекты. К вечеру 25 ноября за новую меру ограничения проголосовали более чем в 15 регионах.

Общество,Госдума,Правительство РФ,Ведомости,
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