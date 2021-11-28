Юрист призвал дать россиянам без QR-кодов больше прав

Екатеринбургский юрист и бизнесмен Андрей Смирнов предложил ослабить ограничения для граждан без QR-кодов. Об этом сообщает портал e1.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его мнению, все запреты и ограничения надо изменить на соблюдение особых мер защиты от коронавируса. Это позволит бизнесу и учреждениям взаимодействовать с теми, у кого нет QR-кода.

«Например, зонирование пространства торговых центров или выделение дней для посещения лицами, не имеющими QR-кодов», — сказал Смирнов.

По задумке юриста, в общественных местах граждане, как и раньше, будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Помещения, где одновременно находятся люди с QR-кодами и без них, можно подвергать дополнительной санитарной обработке.

Вдобавок Смирнов предлагает отменить ограничения для тех, кто переболел неофициально или защищен иммунитетом. Такие люди должны иметь «тот же уровень доступа к свободе перемещений», как привитые или переболевшие «под контролем врачей».

Колеблющимся необходимо дать право выбирать препарат для вакцинирования. Убедить людей прививаться способна страховка на случай осложнений, вызванных вакцинацией.

Кроме того, нужна открытость, правда о всех возможных противопоказаниях к прививкам, статистка осложнений. Для этого можно создать специальный сайт и дать слово пострадавшим. Их рассказ прокомментируют известные специалисты.

«Вы хотите справедливости в отношении большинства? Но меньшинство — это тоже люди, граждане нашей страны, наши братья и сестры. А в настоящее время еще очень большой вопрос, кто находится в меньшинстве. Поэтому будьте внимательны к людям и не забывайте, что справедливость без любви — жестокость», - подытожил юрист.