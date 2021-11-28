В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Юрист призвал дать россиянам без QR-кодов больше прав

Майк Габриелян
56 минут назад

Екатеринбургский юрист и бизнесмен Андрей Смирнов предложил ослабить ограничения для граждан без QR-кодов. Об этом сообщает портал e1.ru.

Юрист призвал дать россиянам без QR-кодов больше прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, все запреты и ограничения надо изменить на соблюдение особых мер защиты от коронавируса. Это позволит бизнесу и учреждениям взаимодействовать с теми, у кого нет QR-кода.

«Например, зонирование пространства торговых центров или выделение дней для посещения лицами, не имеющими QR-кодов», — сказал Смирнов.

По задумке юриста, в общественных местах граждане, как и раньше, будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Помещения, где одновременно находятся люди с QR-кодами и без них, можно подвергать дополнительной санитарной обработке.

Вдобавок Смирнов предлагает отменить ограничения для тех, кто переболел неофициально или защищен иммунитетом. Такие люди должны иметь «тот же уровень доступа к свободе перемещений», как привитые или переболевшие «под контролем врачей».

Колеблющимся необходимо дать право выбирать препарат для вакцинирования. Убедить людей прививаться способна страховка на случай осложнений, вызванных вакцинацией.

Кроме того, нужна открытость, правда о всех возможных противопоказаниях к прививкам, статистка осложнений. Для этого можно создать специальный сайт и дать слово пострадавшим. Их рассказ прокомментируют известные специалисты.

«Вы хотите справедливости в отношении большинства? Но меньшинство — это тоже люди, граждане нашей страны, наши братья и сестры. А в настоящее время еще очень большой вопрос, кто находится в меньшинстве. Поэтому будьте внимательны к людям и не забывайте, что справедливость без любви — жестокость», - подытожил юрист.

Ранее председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, рассказала о первых симптомах заражения омикрон-штаммом.

Общество,Андрей Смирнов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители