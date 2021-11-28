Сенатор посоветовал россиянам не запугивать себя новым COVID-штаммом

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, кандидат медицинских наук Александр Башкин призвал заранее не паниковать по поводу появления в России недавно открытого омикрон-штамма коронавируса. Его слова приводит РИА «Новости».

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«Если он распространяется в Европе, то он будет и у нас. Если штамма нет сейчас, он будет через определенное время», - сказал Башкин.

Сенатор сообщил, что у него отсутствует информация о случаях заражения штаммом COVID-19 «омикрон» на территории России. Он считает, что не следует заниматься запугиванием самих себя фактом его появления. Башкин считает, что вирус продолжит мутировать и его еще будут изучать.

Напомним, что ранее другой член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса, судя по всему, уже попал в Россию, вместе с российскими туристами, побывавшими в Египте.