Сенатор посоветовал россиянам не запугивать себя новым COVID-штаммом

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, кандидат медицинских наук Александр Башкин призвал заранее не паниковать по поводу появления в России недавно открытого омикрон-штамма коронавируса. Его слова приводит РИА «Новости».
«Если он распространяется в Европе, то он будет и у нас. Если штамма нет сейчас, он будет через определенное время», - сказал Башкин.
Сенатор сообщил, что у него отсутствует информация о случаях заражения штаммом COVID-19 «омикрон» на территории России. Он считает, что не следует заниматься запугиванием самих себя фактом его появления. Башкин считает, что вирус продолжит мутировать и его еще будут изучать.
Напомним, что ранее другой член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса, судя по всему, уже попал в Россию, вместе с российскими туристами, побывавшими в Египте.
В этой связи руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что на момент 28 ноября штамм «омикрон» на территории России не обнаружен, - в том числе и у больных коронавирусом, недавно прибывших из-за рубежа.