В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Онищенко рассказал об особенности QR-кодов для детей

Ювелина Бернст
23 минуты назад

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, какую информацию следует внести в QR-коды для детей в случае их введения, передает Ura.ru.

Онищенко рассказал об особенности QR-кодов для детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Онищенко считает, что в QR-кодах для детей должно быть указано, болели ли коронавирусом их близкие родственники.

«Потому что коронавирус мог пройти [у ребенка] бессимптомно, учитывая, что пока инфекция их щадит», — сказал экс-депутат.

По его мнению, пока в России не нужно вводить QR-коды для детей, так как они не так мобильны, как взрослые. Для снижения заболеваемости коронавирусом достаточно соблюдать уже установленные ограничительные меры, считает Онищенко. В частности, в школах запрещены массовые мероприятия, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, а на входе проводится термометрия.

QR-код не защищает от распространения болезни, это просто удобный источник информации о его владельце, «в QR-код можно ввести данные о цвете моих волос, о цвете глаз», отметил бывший санитарный врач РФ.

Он добавил, что в России пока не наладили производство детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Но после решения всех вопросов по препарату стоит настаивать на вакцинации детей, заключил Онищенко.

«Спутник М» был зарегистрирован 24 ноября. Заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов отметил, что детская иммуногенность после прививки значительно превышает взрослую.

Общество,Денис Логунов,Геннадий Онищенко,Госдума,РИА Ura.ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители