Онищенко рассказал об особенности QR-кодов для детей

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, какую информацию следует внести в QR-коды для детей в случае их введения, передает Ura.ru.
Онищенко считает, что в QR-кодах для детей должно быть указано, болели ли коронавирусом их близкие родственники.
«Потому что коронавирус мог пройти [у ребенка] бессимптомно, учитывая, что пока инфекция их щадит», — сказал экс-депутат.
По его мнению, пока в России не нужно вводить QR-коды для детей, так как они не так мобильны, как взрослые. Для снижения заболеваемости коронавирусом достаточно соблюдать уже установленные ограничительные меры, считает Онищенко. В частности, в школах запрещены массовые мероприятия, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, а на входе проводится термометрия.
QR-код не защищает от распространения болезни, это просто удобный источник информации о его владельце, «в QR-код можно ввести данные о цвете моих волос, о цвете глаз», отметил бывший санитарный врач РФ.
Он добавил, что в России пока не наладили производство детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Но после решения всех вопросов по препарату стоит настаивать на вакцинации детей, заключил Онищенко.
«Спутник М» был зарегистрирован 24 ноября. Заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов отметил, что детская иммуногенность после прививки значительно превышает взрослую.