Онищенко рассказал об особенности QR-кодов для детей

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, какую информацию следует внести в QR-коды для детей в случае их введения, передает Ura.ru.

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Онищенко считает, что в QR-кодах для детей должно быть указано, болели ли коронавирусом их близкие родственники.

«Потому что коронавирус мог пройти [у ребенка] бессимптомно, учитывая, что пока инфекция их щадит», — сказал экс-депутат.

По его мнению, пока в России не нужно вводить QR-коды для детей, так как они не так мобильны, как взрослые. Для снижения заболеваемости коронавирусом достаточно соблюдать уже установленные ограничительные меры, считает Онищенко. В частности, в школах запрещены массовые мероприятия, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, а на входе проводится термометрия.

QR-код не защищает от распространения болезни, это просто удобный источник информации о его владельце, «в QR-код можно ввести данные о цвете моих волос, о цвете глаз», отметил бывший санитарный врач РФ.

Он добавил, что в России пока не наладили производство детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Но после решения всех вопросов по препарату стоит настаивать на вакцинации детей, заключил Онищенко.