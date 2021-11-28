Пострадавших шахтеров в Кузбассе оградили от журналистов

Власти Кузбасса предпринимают усилия, чтобы не допустить общения журналистов с выжившими после катастрофы на угольной шахте «Листвяжная» горняками. Об этом сообщает «Новая газета».

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«У нас категорический приказ Минздрава лечить, а не превращать пациентов в клоунов. Поэтому даже, видите, у нас полицейские стоят на входе», — сообщили газете в пресс-службе правительства Кузбасса региона.

Позднее представители администрации сообщили корреспонденту издания, что официального документа на этот счет не существует, а прессу не пускают к пострадавшим по настоянию врачей.

Сообщается, что многие из числа выживших на «Листвяжной» горняков проходят лечение в кемеровской Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского.

ЧП произошло утром 25 ноября на шахте в поселке Грамотеино недалеко от города Белов Кемеровской области. По предварительной версии в одной из штолен произошел взрыв метана и пожар.

В результате аварии пострадали 126 человек, из них 51 погиб. На данный момент в медучреждениях проходят лечение 63 пострадавших, в том числе 17 горноспасателей. Из шахты удалось поднять тела 11 погибших, включая троих горноспасателей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК). Директор угольной шахты «Листвяжная» Сергей Махраков отправлен судом под арест до 25 января 2022 года. В рамках дела задержаны замиректора шахты Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименко.