СМИ: Градский заговорил о смерти незадолго до трагедии

Композитор признавался, что в последние месяцы он все чаще стал задумываться о неизбежном. Градский говорил, что он хочет умереть быстро.

В ночь на воскресенье не стало прославленного российского певца и композитора Александра Градского. По предварительным сведениям, причиной случившегося стал инфаркт головного мозга. Между тем, в одном из последних интервью Александр Борисович говорил о страхе смерти. Ведь, по выражению народного артиста, это единственная проблема, с которой невозможно справиться.

«Да, боюсь. Объясню почему. Я так привык к тому, что не существует проблем, с которыми нельзя справиться. Или, по крайней мере, пригнуть ситуацию так, чтобы она не нарушила моего пути и не давала большого негатива. И есть только одно, с чем невозможно смириться и справиться. Это смерть твоя собственная, смерть близких и вообще смерть, как таковая», — сказал Градский.

По словам композитора, около восьми лет назад он стал всерьез размышлять о смысле жизни. Градский пришел к выводу, что он заключается в постоянном поиске этого смысла. Если этого не происходит, то, по мнению Александра Борисовича, «никакая энергия не выделяется, считай, ты просто помер».

«Если ты ищешь смысл жизни, никогда его не находя, то выделяешь при этом некую человеческую энергию, которая может кому-то пригодиться», — добавил Градский.

Журналисты напрямую спрашивали композитора о том, как он хочет умереть. Александр Борисович не скрывал, что больше всего он боится мучений и боли.

«Поскорее. Бздынь — и все», — говорил он о желаемой смерти.