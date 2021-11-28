Россиян предупредили о схеме мошенничества при вакцинации

Главный врач психиатрической больницы №1 им. Кащенко рассказал о том, что мошенники придумали способ обмана россиян с помощью «дечипизатора» - прибора, избавляющего от чипов, «вживляемых» во время вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РБК.

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Как утверждают «разработчики» прибора, «дечипизатор» представляет собой небольшое одноразовое устройство, которое необходимо приложить к месту введения инъекции. После этого он поможет избавиться от чипов, якобы вживляемых во время прививки.

Доверчивым людям «за совершенно небольшую плату» предлагают уничтожить все «чипы».

«Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы и вживляет их людям вместе с вакциной», - объяснил Костюк.

По его словам, есть люди, которые уверены, что 5G это нечто такое, что способно заразить коронавирусом, поскольку «вирусы бывают и цифровые».

«Убедить себя в этом несложно, если изначально принял позицию про создание цифрового ГУЛАГа и другие подобные теории», - отметил психиатр.

Георгий Костюк - главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко)