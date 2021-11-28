Мясников предупредил россиян о «недобитых монстрах»

Антибиотики и возможность отказа от вакцинации сделали людей беззащитными перед инфекциями, которые стали «недобитыми врагами», сообщил в своем Telegram-канале российский врач и телеведущий Александр Мясников.
«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны», — написал медик.
По его словам, над врагом почти удалось одержать победу, но все расслабились. В результате противник «уже не приподнимается — встает в полный рост».
«Это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре...», — отметил Мясников.
Ранее телеведущий сообщил, что необходимо введение для части граждан России обязательной вакцинации от коронавируса. Речь идет о россиянах старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением, онкологией и сердечной недостаточностью.
Мясников также считает, что необходимо сажать в тюрьму врачей, которые помогают гражданам получить сертификаты о вакцинации без прививки.