Мясников предупредил россиян о «недобитых монстрах»

«Это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре...», — отметил Мясников.