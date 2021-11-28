В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Мясников предупредил россиян о «недобитых монстрах»

Елена Прошина
48 минут назад

Антибиотики и возможность отказа от вакцинации сделали людей беззащитными перед инфекциями, которые стали «недобитыми врагами», сообщил в своем Telegram-канале российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников предупредил россиян о «недобитых монстрах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны», — написал медик.

По его словам, над врагом почти удалось одержать победу, но все расслабились. В результате противник «уже не приподнимается — встает в полный рост».

«Это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре...», — отметил Мясников.

Ранее телеведущий сообщил, что необходимо введение для части граждан России обязательной вакцинации от коронавируса. Речь идет о россиянах старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением, онкологией и сердечной недостаточностью.

Мясников также считает, что необходимо сажать в тюрьму врачей, которые помогают гражданам получить сертификаты о вакцинации без прививки.

Общество,Александр Мясников,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители