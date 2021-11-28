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Россия ограничила въезд для граждан ряда стран

Елена Прошина
30 минут назад

Кабмин России принял решение ограничить въезд граждан Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании, ЮАР и жителей Гонконга, в связи с распространением разновидности COVID-19 «омикрон» в этих странах, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Оперштаб.

Россия ограничила въезд для граждан ряда стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничения введены с нуля часов 28 ноября. Также уточнены особенности нового штамма. По данным Роспотребнадзора, его отличительной чертой является то, что у новой разновидности коронавируса большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител.

Также свою государственную границу решил закрыть Израиль. Иностранцы не смогут посещать страну на протяжении двух недель. Такое решение приняла министерская комиссия по борьбе с коронавирусом из-за нового штамма.

26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая разновидность вируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, поэтому, важно, чтобы европейские страны действовали оперативно и сплоченно.

По последним данным, новый штамм уже добрался до Германии, Чехии и Великобритании. Также сообщается о десятках случаев заражения в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Общество,Еврокомиссия,Газета.Ru,
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