«Издевались»: главврач больницы Филатова о визите антиваксеров

«Здесь какая-то наигранность, какой-то смех, это нездоровая ситуация, но когда вот начали уже хамить перед (одним из - прим. ред) пациентов, я сказал, что мы закрываем эту тему. Они мне рассказывали, что лечить (коронавирус - прим. ред.) надо пенициллином. Там никакой правды нет, это провокация. Они просто издевались», - сказал Вечорко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».