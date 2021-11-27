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Экскурсию антипрививочников по красной зоне завершили досрочно

Секрет Фирмы
26 минут назад

Антипрививочники сорвали экскурсию по красной зоне московской больницы имени Филатова. Они пришли в медучреждение без результатов экспресс-теста на коронавирус и начали спор с главным врачом о необходимости носить маски в инфекционном отделении. Доводы о том, что в госпиталь каждую минуту поступают тяжёлые больные, противников прививок не устроили, и экскурсия была прекращена.

Антипрививочники сорвали экскурсию по красной зоне в Москве
Фото: ТАССТАСС

27 ноября антипрививочники прибыли в больницу, чтобы посетить отделение, где лежат тяжелобольные пациенты. Среди посетителей были блогеры Недиман Непетрович и Антон Тарасов. Они отказались надевать средства защиты и подписывать обязательное согласие на посещение больных.

Главврач Валерий Вечорко попытался убедить посетителей, что такое поведение ставит под угрозу здоровье сотрудников и посетителей.

«Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжёлые больные <…> Поэтому у нас есть чёткие правила, по которым мы работаем, законодательные правила», — заявил главврач.

Участники экскурсии начали громко спорить и перебивать медиков. В результате руководство заявило, что больница «не то место, чтобы хайповать», и на этом экскурсия завершилась.

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24 ноября главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц пригласили известных антиваксеров на экскурсию по красным зонам.

Открытое письмо было адресовано актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и главе «Справедливой России» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и другим противникам вакцинации.

Ранее «Секрет» сообщил, что материалы о 37 российских антипрививочниках передали в прокуратуру и Следственный комитет. Юрист предуредил, что против них могут возбудить дело за распространение фейков о COVID-19.

Общество,Валерий Вечорко,Антон Тарасов,Наталья Ветлицкая,Мария Шукшина,Петр Толстой,Геннадий Зюганов,Сергей Миронов,КПРФ,Справедливая Россия,Генпрокуратура РФ,Госдума,СКР,ЕС,
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