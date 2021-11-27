Психиатр объяснил страх россиян перед вакциной от коронавируса

Страх перед вакцинацией в России связан с тем, что люди легче верят в то, что их хотят в очередной раз обмануть, чем в то, что кто-то старается сделать что-то хорошее. Такое мнение озвучил главный внештатный психиатр Депздрава Москвы Георгий Костюк, передает РБК.

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Популярность конспирологических теорий вокруг коронавируса Костюк объяснил традиционными представлениями о жизни. Он привел в пример веру «не очень образованных» религиозных людей во внедрение «числа зверя 666» в ИНН, а затем в QR-коды.

Врач также связал страхи с тем, что в начале пандемии многие авторитетные люди выступали с противоречивыми заявлениями. Например, одни говорили, что маски бесполезны, другие - что маски обязательны.

«Почему многие люди, в том числе с высшим образованием, даже биологическим и медицинским, поддались неверию в вакцину, в пандемию... Потому что когда сформировалось стойкое убеждение, то ни образование, ни аргументация уже не имеют значения», — сказал специалист.