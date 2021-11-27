Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга»

В Петербурге в возрасте 86 лет скончался актер Виктор Терехов, сыгравший в фильме «Звезда пленительного счастья» и сериале «Улицы разбитых фонарей». О смерти артиста сообщает портал «Кино-театр».
Карьеру Виктор Терехов начал в 1950 году, исполнив роль в фильме «Донецкие шахтёры».
Всего актер сыграл в 125 фильмах и сериалах. Среди них «Солдат Иван Бровкин», «Любовь Яровая», «Рождённая революцией», «Звезда пленительного счастья», «Государственная граница», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург».
Любители кино отмечают на портале «Кино-театр», что Терехов «снимался, в основном, в эпизодах, но в эпизодах запоминающихся»:
«Лучшая роль (на мой взгляд) - генерал Левашов в фильме "Звезда пленительного счастья". Левашов в исполнении Терехова просто упивается своим внезапно возросшем значении при новом императоре. Во всё его облике и взгляде даже не проглядывает, а просто кричит его внутренность - вот, мол, господа бунтовщики-аристократы, кончилось ваше время, теперь слово за такими, как я!.. Мастерская работа»
Виктор Иванович Терехов родился 30 декабря 1934 года в посёлке Авдеевка Донецкой области. В 1958 году окончил актёрский факультет ВГИКа, в 60-х стал актером «Ленфильма». До дня рождения артист не дожил чуть больше месяца.