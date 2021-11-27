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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга»

Майк Габриелян
36 минут назад

В Петербурге в возрасте 86 лет скончался актер Виктор Терехов, сыгравший в фильме «Звезда пленительного счастья» и сериале «Улицы разбитых фонарей». О смерти артиста сообщает портал «Кино-театр».

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга»
Фото:  kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Карьеру Виктор Терехов начал в 1950 году, исполнив роль в фильме «Донецкие шахтёры».

Всего актер сыграл в 125 фильмах и сериалах. Среди них «Солдат Иван Бровкин», «Любовь Яровая», «Рождённая революцией», «Звезда пленительного счастья», «Государственная граница», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург».

Любители кино отмечают на портале «Кино-театр», что Терехов «снимался, в основном, в эпизодах, но в эпизодах запоминающихся»:

«Лучшая роль (на мой взгляд) - генерал Левашов в фильме "Звезда пленительного счастья". Левашов в исполнении Терехова просто упивается своим внезапно возросшем значении при новом императоре. Во всё его облике и взгляде даже не проглядывает, а просто кричит его внутренность - вот, мол, господа бунтовщики-аристократы, кончилось ваше время, теперь слово за такими, как я!.. Мастерская работа»

Виктор Иванович Терехов родился 30 декабря 1934 года в посёлке Авдеевка Донецкой области. В 1958 году окончил актёрский факультет ВГИКа, в 60-х стал актером «Ленфильма». До дня рождения артист не дожил чуть больше месяца.

Общество,Виктор Терехов,Любовь Яровая,Ленфильм,
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