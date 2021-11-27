Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга»

«Лучшая роль (на мой взгляд) - генерал Левашов в фильме "Звезда пленительного счастья". Левашов в исполнении Терехова просто упивается своим внезапно возросшем значении при новом императоре. Во всё его облике и взгляде даже не проглядывает, а просто кричит его внутренность - вот, мол, господа бунтовщики-аристократы, кончилось ваше время, теперь слово за такими, как я!.. Мастерская работа»