«Омикрон» приближается к границам России

Новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили у жителей Германии и Чехии, которые вернулись из Африки. Министр по социальным вопросам немецкой земли Гессен Кай Клозе призвал всех, кто вернулся с отдыха, ограничить контакты и пройти тестирование на COVID-19.

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«Весьма вероятно, что штамм „Омикрон“ уже прибыл в Германию. Несколько мутаций, характерных для „Омикрона“, были обнаружены у вернувшегося из Южной Африки гражданина. Пациент изолирован дома», — написал Кай Клозе на своей странице в Twitter.

Министр подчеркнул, что ученые еще не расшифровали взятый у больного образец вируса. Клозе призвал всех, кто вернулся из Южной Африки, ограничить контакты и пройти тестирование на COVID-19.

Также о первом случае заражения штаммом «Омикрон» сообщило министерство здравоохранения Чехии, передает ТАСС. Представитель ведомства Даниэл Кэппл уточнил, что мутацию выявили у гражданки республики, которая ранее вернулась из Египта. Позднее местные СМИ выяснили, что речь идет о жительнице города Либерец на севере Чехии.