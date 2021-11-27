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Новый штамм коронавируса приближается к границам России

Ura.Ru
1 час назад

Новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили у жителей Германии и Чехии, которые вернулись из Африки. Министр по социальным вопросам немецкой земли Гессен Кай Клозе призвал всех, кто вернулся с отдыха, ограничить контакты и пройти тестирование на COVID-19.

«Омикрон» приближается к границам России
Фото: ReutersReuters

«Весьма вероятно, что штамм „Омикрон“ уже прибыл в Германию. Несколько мутаций, характерных для „Омикрона“, были обнаружены у вернувшегося из Южной Африки гражданина. Пациент изолирован дома», — написал Кай Клозе на своей странице в Twitter.

Министр подчеркнул, что ученые еще не расшифровали взятый у больного образец вируса. Клозе призвал всех, кто вернулся из Южной Африки, ограничить контакты и пройти тестирование на COVID-19.

«Надо готовиться к худшему»: вирусологи — о новой мутации коронавируса

Также о первом случае заражения штаммом «Омикрон» сообщило министерство здравоохранения Чехии, передает ТАСС. Представитель ведомства Даниэл Кэппл уточнил, что мутацию выявили у гражданки республики, которая ранее вернулась из Египта. Позднее местные СМИ выяснили, что речь идет о жительнице города Либерец на севере Чехии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в ЮАР обнаружили новый, «вызывающий беспокойство», штамм коронавируса. Варианту B.1.1.529 дали название «Омикрон». По предварительным данным, новая мутация опасна большим количеством повторных заражений. В ВОЗ уточнили, что количество заболевших увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки. Организация также признала, что существующий вакцины малоэффективны против нового штамма COVID-19. Американская компания Moderna уже пообещала разработать препарат против «Омикрона».

Общество,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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