В ЕС заявили о высокой степени риска из-за "омикрона"

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки новый штамм коронавируса, который получил название Omicron, представляет собой риск «от высокого до очень высокого», сообщает «Интерфакс».

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«Для стран ЕС и Европейского экономического пространства (включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн — Прим.ред.) общий уровень риска, связанного с вариантом Omicron SARS-CoV-2, оценивается от высокого до очень высокого», — говорится в сообщении.

26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что новый штамм коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, поэтому, по ее словам, настоящее время важно, чтобы европейские страны действовали очень быстро и сплоченно.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что южноафриканский штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем некоторые его предшественники. По мнению экспертов ведомства, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что «омикрон» формировался внутри уже зараженного человека.