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Гинцбург рассказал об опасной тенденции из-за штамма «дельта»

Елена Прошина
43 минуты назад

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм дельта COVID-19 сильнее воздействует на детей, чем более ранние варианты инфекции. В результате среди детей уже были зафиксированы случаи смерти от коронавируса. Такое заявление Гинцбург сделал в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Гинцбург рассказал об опасной тенденции из-за штамма «дельта»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Дети с приходом дельта-штамма коронавируса стали болеть ковидом чаще. Отмечаются летальные исходы. Поэтому нежелание родителя вакцинировать своего ребенка против данной инфекции – преступление», — считает Гинцбург.

Он также отметил, что при вакцинации подростков «детским» вариантом «Спутника V» у них вырабатывается больше антител, нежели у взрослых людей. При этом, обратил внимание Гинцбург, концентрация вакцины для детей в пять раз меньше, чем во «взрослой» инъекции.

Касаясь угрозы появления нового штамма «омикрон» в России, он заявил, что уже изученным вариантам коронавируса успешно противостоит «Спутник V». По словам ученого, свойства российской вакцины таковы, что сейчас следует работать не над ее улучшением, а над расширением формы выпуска, сообщает «Вести.ru».

Общество,Александр Гинцбург,
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