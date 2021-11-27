Гинцбург рассказал об опасной тенденции из-за штамма «дельта»

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм дельта COVID-19 сильнее воздействует на детей, чем более ранние варианты инфекции. В результате среди детей уже были зафиксированы случаи смерти от коронавируса. Такое заявление Гинцбург сделал в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Дети с приходом дельта-штамма коронавируса стали болеть ковидом чаще. Отмечаются летальные исходы. Поэтому нежелание родителя вакцинировать своего ребенка против данной инфекции – преступление», — считает Гинцбург.

Он также отметил, что при вакцинации подростков «детским» вариантом «Спутника V» у них вырабатывается больше антител, нежели у взрослых людей. При этом, обратил внимание Гинцбург, концентрация вакцины для детей в пять раз меньше, чем во «взрослой» инъекции.