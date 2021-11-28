Лоза обвинил врачей Боткинской больницы во лжи

«Никаких обещаний я никому не давал и никуда не собирался. Врет, как всегда», — добавил он.

Главный врач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев заявил, что медики пригласили и ждали визита Лозы в отделение, но артист не появился. По его словам, музыкант сначала подтвердил планы посетить больницу, а потом отказался от них. Гусев пожаловался, что на звонки певец не отвечает.