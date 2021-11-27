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В Госдуме дали обещание противникам QR-кодов

Майк Габриелян
33 минуты назад

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал рассмотреть все комментарии, которые оставили россияне в его Telegram-канале по поводу законопроекта о введении QR-кодов.

В Госдуме дали обещание противникам QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спикера, за три дня он получил «огромное количество» сообщений.

«Не ожидал, что их будет так много. Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены», - заявил Володин.

Он поблагодарил комментаторов за высказанные мнения и отметил, что планирует «и дальше по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей».

Володин 24 ноября написал в Telegram, что Госдуме предстоит диалог с правительством по поводу законопроектов о QR-кодах. Он отметил, что депутатам важна обратная связь с избирателями и открыл комментарии в своем канале.

За три дня пользователи оставили более 611 тысяч комментариев, установив рекорд мессенджера Telegram. Значительную часть составили мнения людей категорически не приемлющих введение QR-кодов в России.

Наименование «QR-код» является зарегистрированным товарным знаком японской компании Denso, производящей автозапчасти. Это штрихкод можно сканировать камерой смартфона и получить ссылку на интернет-страницу. Российские чиновники предложили включить японский товарный знак в федеральное законодательство и использовать для идентификации вакцинировавшихся граждан. Подобная инициатива вызвала резкие протесты значительной части россиян.

Общество,Вячеслав Володин,Госдума,
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