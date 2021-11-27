В Госдуме дали обещание противникам QR-кодов

«Не ожидал, что их будет так много. Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены», - заявил Володин.