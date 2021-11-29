Госдума отложила повсеместное введение QR-кодов

Законы о QR-кодах примут после Нового года. Об этом сообщил источник в руководстве Госдумы. По его словам, инициатива будет одобрена до 1 февраля.

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«Пройдет первое чтение, после этого назначат рассылку инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок, она займет месяц, и уже после этого пройдет второе чтение — в январе», — передают слова собеседника «Ведомости».

Он пояснил, что пауза между вторым и третьим чтениями, когда в законопроекты можно вносить только юридическо-технические правки, будет меньше месяца, поэтому, по его словам, законы примут до 1 февраля.