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«Ведомости»: Госдума решила отложить введение QR-кодов. Сроки

Ura.Ruиещё 9
48 минут назад

Законы о QR-кодах примут после Нового года. Об этом сообщил источник в руководстве Госдумы. По его словам, инициатива будет одобрена до 1 февраля.

Госдума отложила повсеместное введение QR-кодов
Фото: URA.RUURA.RU

«Пройдет первое чтение, после этого назначат рассылку инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок, она займет месяц, и уже после этого пройдет второе чтение — в январе», — передают слова собеседника «Ведомости».

Он пояснил, что пауза между вторым и третьим чтениями, когда в законопроекты можно вносить только юридическо-технические правки, будет меньше месяца, поэтому, по его словам, законы примут до 1 февраля.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом.

Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату, передает RT. Также стало известно, что Госдума намерена рассмотреть инициативы о повсеместном введении QR-кодов в России 16 декабря на пленарном заседании.
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