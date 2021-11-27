Академики раскритиковали новые правила русского языка

Орфографическая комиссия Российской академии наук (РАН) раскритиковала новые правила русского языка, которые подготовило Минпросвещения. По словам академиков, авторы этих правил взяли за основу наиболее авторитетный учебник 2006 года и наспех переписали его с «механическими сокращениями» и «необдуманными нововведениями». В проекте, к примеру, предлагается закрепить обязательное использование буквы «ё» и писать «ъ» в некоторых географических названиях.

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В открытом письме члены орфографической комиссии РАН уточнили, что проект новых правил был разработан на основе наиболее известного и авторитетного справочника «Правила русской орфографии и пунктуации», изданного в 2006 году. Однако «из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений» смысл некоторых правил существенно искажается, считают академики.

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В проект не вошли целые разделы, например, правила написания аббревиатур и графических сокращений, правила употребления небуквенных знаков, «без употребления которых трудно представить современное письмо». Также в документе «полностью отсутствует научный аппарат», считают авторы письма.

По их мнению, содержательные примечания и исключения либо опущены, либо вставлены в текст правил без оговорок. Это разрушает логику правила и приводит к ошибкам — например, написанию слова проект как «проэкт».

«Утверждение подготовленного Минпросвещения проекта правил русской орфографии будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки в нашем обществе деятельности как учёных-лингвистов, так и государственных структур, ответственных за утверждение правил русского правописания», — говорится в письме. Документ подписали 25 членов орфографической комиссии РАН.

9 ноября Минпросвещения РФ опубликовало проект правительственного постановления «Об утверждении правил русской орфографии». К нему прилагался 131-страничный «Свод орфографических правил» с десятками параграфов. В частности, предлагается:

писать названия торговых марок с большой буквы, а «названия самих изделий» — со строчной (примеры: «тойота», «вольво» и «панасоник»);

сделать обязательной букву «ё», которую сейчас ставят в детских книгах и учебниках, а также по выбору;

использовать твёрдый знак при указании некоторых географических названий (Кизилъюрт).