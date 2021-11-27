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Академики раскритиковали новые правила русского языка

Секрет Фирмыиещё 7
18 минут назад

Орфографическая комиссия Российской академии наук (РАН) раскритиковала новые правила русского языка, которые подготовило Минпросвещения. По словам академиков, авторы этих правил взяли за основу наиболее авторитетный учебник 2006 года и наспех переписали его с «механическими сокращениями» и «необдуманными нововведениями». В проекте, к примеру, предлагается закрепить обязательное использование буквы «ё» и писать «ъ» в некоторых географических названиях.

Академики раскритиковали новые правила русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В открытом письме члены орфографической комиссии РАН уточнили, что проект новых правил был разработан на основе наиболее известного и авторитетного справочника «Правила русской орфографии и пунктуации», изданного в 2006 году. Однако «из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений» смысл некоторых правил существенно искажается, считают академики.

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В проект не вошли целые разделы, например, правила написания аббревиатур и графических сокращений, правила употребления небуквенных знаков, «без употребления которых трудно представить современное письмо». Также в документе «полностью отсутствует научный аппарат», считают авторы письма.

По их мнению, содержательные примечания и исключения либо опущены, либо вставлены в текст правил без оговорок. Это разрушает логику правила и приводит к ошибкам — например, написанию слова проект как «проэкт».

«Утверждение подготовленного Минпросвещения проекта правил русской орфографии будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки в нашем обществе деятельности как учёных-лингвистов, так и государственных структур, ответственных за утверждение правил русского правописания», — говорится в письме. Документ подписали 25 членов орфографической комиссии РАН.

9 ноября Минпросвещения РФ опубликовало проект правительственного постановления «Об утверждении правил русской орфографии». К нему прилагался 131-страничный «Свод орфографических правил» с десятками параграфов. В частности, предлагается:

  • писать названия торговых марок с большой буквы, а «названия самих изделий» — со строчной (примеры: «тойота», «вольво» и «панасоник»);
  • сделать обязательной букву «ё», которую сейчас ставят в детских книгах и учебниках, а также по выбору;
  • использовать твёрдый знак при указании некоторых географических названий (Кизилъюрт).

Ранее «Секрет» рассказывал, что проект новых правил русского языка подготовили из-за того, что нормы не корректировали уже 65 лет, а за это время язык изменился. Появилось много новых слов, для которых необходимо закрепить правила написания, например, офшор, риелтор, каршеринг и другие.

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