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В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях штамма "омикрон"

Газета.Ruиещё 2
24 минуты назад

Южноафриканский штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем некоторые его предшественники, об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с «Известиями».

В России рассказали об особенностях штамма "омикрон"
Фото: ReutersReuters

«Отличительная черта этого варианта в том, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые обычно отвечают за изменение свойств патогена. Значительную долю этих мутаций мы уже видели ранее в других штаммах, и известно, что они могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать его более заразным. <...> Новый штамм потенциально способен и уклоняться от антител, и быть более заразным», — объяснил специалист Роспотребнадзора.

«Надо готовиться к худшему»: вирусологи — о новой мутации коронавируса

По словам Хафизова, тот факт, что в важном участке генома вируса возникло много мутаций, говорит о возможном происхождении штамма. Исходя из полученных данных, как отметил специалист, можно сделать вывод, что «омикрон» формировался внутри уже зараженного человека.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Общество,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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