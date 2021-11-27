В России рассказали об особенностях штамма "омикрон"

«Отличительная черта этого варианта в том, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые обычно отвечают за изменение свойств патогена. Значительную долю этих мутаций мы уже видели ранее в других штаммах, и известно, что они могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать его более заразным. <...> Новый штамм потенциально способен и уклоняться от антител, и быть более заразным», — объяснил специалист Роспотребнадзора.