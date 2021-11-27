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В Госдуме выступили за дополнительные выходные для россиян

Елена Прошина
40 минут назад

Работающим россиянам нужно предоставлять дополнительные выходные дни как для вакцинации, так и для ревакцинации от коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в интервью радио Sputnik.

В Госдуме выступили за дополнительные выходные для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что в России работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам два выходных дня для прививки от COVID-19 — по одному дню на получение каждого компонента «Спутника V». Однако Тумусов считает, что этих дней недостаточно. Он напомнил, что гражданам России нужно проходить ревакцинацию каждые шесть месяцев. Поэтому руководителям организаций и предприятий необходимо дать разрешение работникам брать выходные и на эти дни, считает депутат.

Он добавил, что не является сторонником насильственной вакцинации, а стремится стимулировать людей к этому решению. Как пояснил Тумусов, выдача дополнительных выходных дней для вакцинации от COVID-19 — некая «премия» для тех, кто решился на этот шаг. Ревакцинацию также следует поощрять. Дополнительные выходные дни для вакцинации и ревакцинации будут выгодны как работникам, так и самим работодателям, уверен Тумусов.

«Работодателю выгодно, чтобы работники не болели. Если человек заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя», — пояснил он.

В заключение депутат добавил, что вакцинация — единственный способ снизить риск заражения инфекцией и ее тяжелого течения.

Общество,Федот Тумусов,Госдума,ИА Sputnik,
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