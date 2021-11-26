В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

ЕГЭ в России предложили сделать добровольным

News.ru
34 минуты назад

Единый государственный экзамен в России могут сделать необязательным. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В беседе с URA.RU она отметила, что ученики могут сдавать его добровольно. Она уточнила, что сразу отменить тестирования во всей стране просто невозможно.

ЕГЭ в России предложили сделать добровольным
Фото: ТАССТАСС

Понятно, что сразу ЕГЭ отменить не получится, но его можно попробовать хотя бы начать реформировать. Конечно, самый лучший вариант — добиться того, чтобы выбор ЕГЭ стал добровольным, а не обязательным, как сейчас, — подчеркнула она.

Лантратова предложила увеличить число устных, творческих заданий на выпускных госэкзаменах. Чтобы ученики могли продемонстрировать, насколько они эрудированны, грамотны, интеллектуально одарены.

По её словам, сейчас дети боятся поставить лишнюю точку или галочку не туда. Она против ЕГЭ, тем более, что в Госдуме его считают несовершенным, потому что он оценивает не реальные знания детей, а уровень подготовки к однотипным заданиям.

Ранее Рособрнадзор заявил, что всегда открыт для любых предложений по единому государственному экзамену (ЕГЭ). По словам главы ведомства Анзора Музаева, предложение председателя СК Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ также готовы обсудить, однако конкретные идеи от него пока не поступали.

Общество,Образование,Яна Лантратова,Александр Бастрыкин,Рособрнадзор,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители