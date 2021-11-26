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Что нельзя подавать к новогоднему столу в год Тигра

Елена Прошина
20 минут назад

Журнал «Слово и дело» составил список блюд, которые не стоит подавать к столу в грядущий год Тигра, потому они могут принести несчастье в дом.

Что нельзя подавать к новогоднему столу в год Тигра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, под запрет попала говядина. И все из-за легенды, согласно которой Тигр не выносит Быков и Коров, потому что однажды Буйвол победил его в схватке, высмеяв. С тех пор принято считать, что блюда из говядины могут разозлить хищника и приведут к целому году несчастий.

Еще одним табу является рыба, на нее охотится только Амурский тигр. Но исключением могут стать блюда из крупной запеченной или обжаренной рыбы, а также немного морепродуктов в салатах. Кроме того, не стоит подавать на праздничный стол шипучие напитки — газировки и шампанское. Альтернативой является игристое вино, в котором содержится намного меньше газов.

Последними в списке оказались холодец и заливное. Данное суеверие объясняется тем, что замерзшая вода представляет опасность для Тигра. В итоге дома, в которых на столах будут данные блюда, могут обойти стороной хорошие перемены.

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