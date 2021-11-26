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Канделаки обратилась к «ковидобесам»

Елена Прошина
31 минуту назад

Телеведущая Тина Канделаки написала открытое письмо с обращением к антипрививочникам, назвав их «ковидобесами» в колонке RT.

Канделаки обратилась к «ковидобесам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начала свой текст она с напоминания о том, что уже почти два года приемные отделения российских больниц переполнены пациентами с COVID-19 и медицинский персонал вынужден работать на износ. И это все при том, что уже больше года в стране «есть не панацея, но очень эффективное средство» от коронавируса.

Сама Канделаки и ее муж, по словам телеведущей, сделали прививку от COVID-19 еще в августе 2020 года.

«Мир раскололся на две половины. В одной — врачи, медсестры и медбратья. А еще — пациенты, умоляющие об облегчении своего состояния. В другой — самоучки, теоретики суеверий, конспирологи и популисты. Среди них большое количество очень даже известных людей — артистов, музыкантов, политиков. Их суммарная аудитория исчисляется десятками миллионов людей. Информация в наше время и так является вирусом. Потому так легко посеять панику, обмануть, ввести в заблуждение. Сотни аккаунтов в соцсетях ведут люди, которые готовы часами проповедовать антиваксерскую философию. Правда, оказавшись в больнице при смерти, они понимают свое заблуждение. Слишком поздно, да, но понимают», — написала Канделаки.

Она добавила, что медикам, делающим все возможное и невозможное для спасения людей, от действий и заявлений антипрививочников, обидней вдвойне. Именно это, по мнению Канделаки, и подвигло главврачей больниц России написать открытое письмо с обращением к публичным людям, которые «по глупости своей и ради политических очков несут антинаучную ахинею».

«Посмотрите на тех, кого вы отговаривали от вакцинации. Сделайте это авансом, в качестве гостя, а не в качестве очередного пациента», — заключила телеведущая.

Общество,Тина Канделаки,
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