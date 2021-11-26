Канделаки обратилась к «ковидобесам»

«Мир раскололся на две половины. В одной — врачи, медсестры и медбратья. А еще — пациенты, умоляющие об облегчении своего состояния. В другой — самоучки, теоретики суеверий, конспирологи и популисты. Среди них большое количество очень даже известных людей — артистов, музыкантов, политиков. Их суммарная аудитория исчисляется десятками миллионов людей. Информация в наше время и так является вирусом. Потому так легко посеять панику, обмануть, ввести в заблуждение. Сотни аккаунтов в соцсетях ведут люди, которые готовы часами проповедовать антиваксерскую философию. Правда, оказавшись в больнице при смерти, они понимают свое заблуждение. Слишком поздно, да, но понимают», — написала Канделаки.