Добровинский отказался защищать справившего нужду у портрета ветерана блогера

Адвокат Александр Добровинский назвал «омерзительным» поступок блогера, справившего нужду на стенд с биографией ветерана ВОВ в московском районе Измайлово, и заявил, что ни за что не стал бы защищать людей, совершивших подобное.
«То, что сделал этот блогер - абсолютно хамский проступок, омерзительный. Я бы никогда не стал адвокатом этого человека», - сказал Добровинский НСН.
По мнению адвоката, правосудие должно жестоко обходиться с такими людьми.
«Я сам сын ветерана, и я похоронил своего обожаемого отчима в этом году, ему было 102 года. Я бы не позволил никому и слова поперек сказать этому святому человеку. Это для меня такая тема, очень серьезная», - пояснил Добровинский.
Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично») в отношении блогера, который справил нужду на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны и выложил кадры в интернет.