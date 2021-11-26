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Канделаки обратилась к "ковидобесам"

Газета.Ru
53 минуты назад

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки обратилась в колонке на RT к антипрививочникам, которых назвала «ковидобесами» и которых известные медики недавно пригласили на экскурсию в «красные зоны» коронавирусных больниц.

Канделаки обратилась к "ковидобесам"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что уже почти два года приемные отделения российских больниц работают на износ. «Уже больше года у нас есть не панацея, но очень эффективное средство, которое спасает людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, от балансирования на грани жизни и смерти. Два укола — и человек уже не рискует стать печальной новостью для своих родных», — говорит о прививке от коронавируса Канделаки.

Она отметила, что сделала прививку одной из первых. «Мир раскололся на две половины. В одной — врачи, медсестры и медбратья. А еще — пациенты, умоляющие об облегчении своего состояния. В другой — самоучки, теоретики суеверий, конспирологи и популисты. Среди них большое количество очень даже известных людей — артистов, музыкантов, политиков», — сетует Канделаки, добавляя, что в реанимацию к врачам попадают антиваксеры и их жертвы. «В самих палатах никто не спорит. Там есть лишь сожаление о своих ошибках и желание выздороветь любой ценой. Там есть надежда на врачей, которые теперь не только спасают, но и увещевают наших селебрити взяться за ум и перестать поставлять им новых пациентов. Потому что спасти удается не всех», — заключила она.

Ранее актриса Мария Шукшина ответила на письмо врачей из 11 больниц России, обратившихся к противникам вакцинации от коронавируса.

Общество,Тина Канделаки,Мария Шукшина,
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