Актриса Тамара Семина назвала истерикой заявление дочери Нины Руслановой, обвинившей врачей в смерти матери.

«Это она в истерике так сказала. Не стоит ее корить за это. Олесе сложно сейчас», - сказала она «Собеседнику».

По словам Семиной, «возраст и миллион сопутствующих болезней» осложнили течение коронавируса у Руслановой, а врачам «надо сказать спасибо за то, что они вытаскивают людей в красной зоне».

Актриса также объяснила, почему на похороны Нины Руслановой пришло так мало ее коллег.

«Нинку все любили! Мало ли какие причины были у людей! Многих нет в Москве. Плюс - бушует ковид, в публичные места лучше не выходить. Время такое, ребята», - заявила она.

Семина добавила, что и ее не было на похоронах, но она позвонила дочери Руслановой и предупредила, что не придет.

Ранее дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова обвинила врачей в ее смерти. Она сообщила, что мать лежала в больнице с 25 октября. На четвертый день пребывания в стационаре у Руслановой резко упал гемоглобин, и ее перевели в реанимацию.