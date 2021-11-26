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«Не вините ее»: Тамара Семина прокомментировала заявление дочери Нины Руслановой

Вероника Полынина
40 минут назад

Актриса Тамара Семина назвала истерикой заявление дочери Нины Руслановой, обвинившей врачей в смерти матери.

«Это она в истерике так сказала. Не стоит ее корить за это. Олесе сложно сейчас», - сказала она «Собеседнику».

По словам Семиной, «возраст и миллион сопутствующих болезней» осложнили течение коронавируса у Руслановой, а врачам «надо сказать спасибо за то, что они вытаскивают людей в красной зоне».

Актриса также объяснила, почему на похороны Нины Руслановой пришло так мало ее коллег.

«Нинку все любили! Мало ли какие причины были у людей! Многих нет в Москве. Плюс - бушует ковид, в публичные места лучше не выходить. Время такое, ребята», - заявила она.

Семина добавила, что и ее не было на похоронах, но она позвонила дочери Руслановой и предупредила, что не придет.

«Надоело вранье»: дочь Нины Руслановой сделала заявление

Ранее дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова обвинила врачей в ее смерти. Она сообщила, что мать лежала в больнице с 25 октября. На четвертый день пребывания в стационаре у Руслановой резко упал гемоглобин, и ее перевели в реанимацию.

Там актрисе «влили 2 литра крови», что, по словам Рудаковой, привело к обширному инфаркту. Затем у артистки обнаружили полип и удалили его, «не дожидаясь гистологии». Еще через пять дней у Руслановой нашли ковид и перевели ее в другую больницу. По словам Рудаковой, каждый день актрисе было плохо, а родные не могли связаться с врачами, чтобы узнать о ее состоянии.

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