Сертификаты переболевших COVID продлят до года

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что полугодовые сертификаты россиян, подтверждающие перенесенный коронавирус, будут автоматически продлены на срок до одного года. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года», - подчеркнула глава Минздрава.

По его словам, сейчас для этого вносятся необходимые документы «об изменении и правовом обеспечении».

Министр отметил со ссылкой на статистику, что повторное заболевание COVID-19 среди уже переболевших встречается лишь в 0,74 процента случаев.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что сертификат переболевшего ковидом стоит считать действительным не полгода, а год, но ревакцинация по-прежнему должна быть рекомендована каждые шесть месяцев. Ее предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.