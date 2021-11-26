В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Сертификаты переболевших COVID продлят до года

Мария Иванова
29 минут назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что полугодовые сертификаты россиян, подтверждающие перенесенный коронавирус, будут автоматически продлены на срок до одного года. Об этом сообщает ТАСС.

Сертификаты переболевших COVID продлят до года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года», - подчеркнула глава Минздрава.

По его словам, сейчас для этого вносятся необходимые документы «об изменении и правовом обеспечении».

Министр отметил со ссылкой на статистику, что повторное заболевание COVID-19 среди уже переболевших встречается лишь в 0,74 процента случаев.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что сертификат переболевшего ковидом стоит считать действительным не полгода, а год, но ревакцинация по-прежнему должна быть рекомендована каждые шесть месяцев. Ее предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.

QR-коды, выдаваемые в РФ после вакцинации, действуют в течение года, но в Минздраве отмечали, что срок их действия может быть сокращен до шести месяцев при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Общество,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минздрав РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители