В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Голикова назвала 13 регионов с возросшими показателями COVID

Елена Прошина
31 минуту назад

Ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 13 регионах России, а в двух зафиксировано ее улучшение. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Голикова назвала 13 регионов с возросшими показателями COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 13 регионах по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась. Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию», — отметила вице-премьер.

Среди субъектов с ухудшением ситуации оказались Волгоградская, Оренбургскяа, Сахалинскяа области, Чечня, Чувашия, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, а также Приморский, Ставропольский и Краснодарский край. Улучшилась обстановка с COVID-19 в Республике Алтай и Калмыкии.

Как отметила Голикова, уровня коллективного иммунитета свыше 70% уже достигли Москва, Московская область, Чукотка, Карелия, Тува и Севастополь. Вице-премьер призвала другие регионы стремиться к цифре в 80% вакцинированного населения, которые должны обеспечить защиту общества перед инфекцией.

Общество,Татьяна Голикова,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители