Голикова назвала 13 регионов с возросшими показателями COVID

Ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 13 регионах России, а в двух зафиксировано ее улучшение. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
«В 13 регионах по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась. Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию», — отметила вице-премьер.
Среди субъектов с ухудшением ситуации оказались Волгоградская, Оренбургскяа, Сахалинскяа области, Чечня, Чувашия, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, а также Приморский, Ставропольский и Краснодарский край. Улучшилась обстановка с COVID-19 в Республике Алтай и Калмыкии.
Как отметила Голикова, уровня коллективного иммунитета свыше 70% уже достигли Москва, Московская область, Чукотка, Карелия, Тува и Севастополь. Вице-премьер призвала другие регионы стремиться к цифре в 80% вакцинированного населения, которые должны обеспечить защиту общества перед инфекцией.