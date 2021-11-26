Голикова назвала 13 регионов с возросшими показателями COVID

Ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 13 регионах России, а в двух зафиксировано ее улучшение. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

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«В 13 регионах по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась. Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию», — отметила вице-премьер.

Среди субъектов с ухудшением ситуации оказались Волгоградская, Оренбургскяа, Сахалинскяа области, Чечня, Чувашия, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, а также Приморский, Ставропольский и Краснодарский край. Улучшилась обстановка с COVID-19 в Республике Алтай и Калмыкии.