Таджики объяснили массовую акцию в центре Москвы

Председатель «Союза таджикистанцев» Абдулло Давлатов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что люди собрались, так как потеряли связь со своими родственниками в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. По данным СМИ и соцсетей, там был убит известный в регионе человек — по версии полиции он был ранен при перестрелке с силовиками, местные же считают, что его застрелили уже после задержания, есть свидетели. После его убийства в столице региона произошли столкновения жителей с силовиками. По некоторым данным, есть погибшие и пострадавшие. Дороги в Горный Бадахшан были перекрыты, в регионе отключили интернет и мобильную связь. Люди в Москве пришли к посольству за официальной информацией по этому поводу, рассказал Абдулло Давлатов.