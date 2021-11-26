Таджики объяснили массовую акцию в центре Москвы

Накануне несколько сотен человек пришли к посольству Таджикистана. Столичная полиция стянула к месту событий автозаки, были усилены меры безопасности, но мероприятие прошло мирно.
Председатель «Союза таджикистанцев» Абдулло Давлатов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что люди собрались, так как потеряли связь со своими родственниками в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. По данным СМИ и соцсетей, там был убит известный в регионе человек — по версии полиции он был ранен при перестрелке с силовиками, местные же считают, что его застрелили уже после задержания, есть свидетели. После его убийства в столице региона произошли столкновения жителей с силовиками. По некоторым данным, есть погибшие и пострадавшие. Дороги в Горный Бадахшан были перекрыты, в регионе отключили интернет и мобильную связь. Люди в Москве пришли к посольству за официальной информацией по этому поводу, рассказал Абдулло Давлатов.
«Связи вчера где-то с обеда не было с Горно-Бадахшанской автономной областью, поэтому люди переживают, такая ответная реакция есть. У всех, кто здесь находится, у всех есть родственники, близкие. Мы созванивались вчера вечером с несколькими людьми, они очень переживают. Многие раздражены из-за того, что нет связи, они не могут достоверную информацию получить. А посольство — это официальный представитель государства для защиты граждан на территории РФ. Поэтому куда им идти?»
Давлатов добавил, что Горно-Бадахшанская автономная область — это регион, который ещё со времён СССР был известен высоким образовательным индексом: там живёт много людей с высшим образованием, людей культуры и искусства, тех, кто готов отстаивать свои права.
СМИ сообщают, что популярные таджикские блогеры анонсировали массовую акцию 27 ноября у здания ООН в Нью-Йорке, призвав соотечественников выходить на улицы и в других странах. По словам Давлатова, сложившейся ситуацией могут воспользоваться оппозиционные силы и устроить провокации.
«Есть оппозиционные силы, которые в большинстве своём находятся за границей, в Европе, США. Они этой ситуацией могут воспользоваться, потому что на территории бывшего Союза их практически нет, потому что выдают их. Они, естественно, будут призывать».
Официальных комментариев со стороны Республики Таджикистан, а также от представителей столичной полиции не поступало.