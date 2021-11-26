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«Ожидал Тагил»: россияне удивили блогера на отдыхе в Египте

Мария Иванова
1 час назад

Автор блога «Полезные советы от Мишани» рассказал об удививших его на отдыхе в Египте россиянах: по его словам, они начали «культурно» отдыхать. Своими впечатлениями он поделился на платформе «Яндекс.Дзен».

«Ожидал Тагил»: россияне удивили блогера на отдыхе в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Улетая на отдых в Египет в бюджетный отель 5*, я ожидал встретить "тагил". По факту рад, что не увидел, может повезло. <…> Наверное времена меняются и народ привыкает культурно(без иронии) отдыхать», - заявил блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, за все время отдыха он лишь раз заметил «слишком веселого» россиянина, который «не просыхал 3-4 дня после прилета и отрывался по полной, но все в рамках приличия».

В отеле, по словам блогера, вместе с россиянами отдыхали украинцы, белорусы, туристы из Казахстана, арабских и европейских стран. Он подчеркнул, что между ними не было никаких стычек и «словесных разборок».

«Все культурно общались, вместе участвовали в анимации и конкурсах. <…> Все языковые барьеры преодолевались, общались кто как мог», - отметил он.

Еще одна российская туристка, впервые побывавшая в Турции, ранее хвалила местную анимацию и критиковала «кутящих» соотечественников.

Россиянка Наталья Халилова рассказала, что шоу-программы, концерты и развлечения в отеле были на «мировом уровне» с «умопомрачительными костюмами и роскошными декорациями», но пляж оказался очень грязным из-за бычков, зарытых в песок.

«Сильно не любящие трезвость люди начинают активно отдыхать уже с 10:00», - отмечала она.

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