Мурашко оценил комбинацию «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, сообщает ТАСС .

Гинцбург назвал количество произведенных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» На заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске он уточнил, что получил данные выгрузки из регистра привитых и ревакцинированных.