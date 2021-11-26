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Мурашко оценил комбинацию «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Национальная Служба Новостейиещё 10
1 час назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, сообщает ТАСС.

Мурашко оценил комбинацию «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гинцбург назвал количество произведенных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» На заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске он уточнил, что получил данные выгрузки из регистра привитых и ревакцинированных.

«Комбинация вакцины «Спутник V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывают... защиту протективную больше 92%», - заключил глава Минздрава РФ.

Ранее американская торговая палата (AmCham) обратилась к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщает RT.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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